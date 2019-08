Homepage Börse Stuttgart: https://www.boerse-stuttgart.de/ Dax Chart & Facts: http://bit.ly/2UK4MpJ Besuchen Sie auch unsere Börsenseminare (auch online): http://bit.ly/2VkbDr0 Werden Sie kostenlos Mitglied im ANLEGERCLUB der Börse Stuttgart: http://bit.ly/2M3O4P6 Die Aussicht auf eine Lösung des Handelsstreits USA China hält die Anleger bei Laune. Die Erholungsbewegung vom Freitag hält an. Der Dax startet deutlich fester in die neue Woche. Vapiano Aktien taumeln, nachdem der CEO seinen Rücktritt angekündigt hat. Der Chef der angeschlagenen Restaurantkette Vapiano tritt zurück. Der Wohnimmobilienkonzern Grand City Properties steigert Einnahmen und Ergebnis Der Chemiekonzern BASF will trotz der jüngsten Gewinnwarnungen seine Dividende anheben. Continental abgestuft. Der Marktbericht aus Stuttgart von Börsenmoderator Andreas Groß