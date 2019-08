München (ots) -



Es geht weiter an der Müritz: Am 7. August haben die Dreharbeiten für

zwei weitere "Käthe und ich"-Filme begonnen. Damit sichert die ARD

Degeto die Fortsetzung der Reihe noch vor ihrer erstmaligen

Ausstrahlung im Herbst.



Zu den Inhalten:



"Käthe und ich: Das Phantom von der Müritz" (AT)

Pflegerin Hildegard (Mariele Millowitsch) bittet Paul (Christoph

Schechinger) in einem ungewöhnlichen Fall um Hilfe: Der junge Chris

(Tilmann Pörzgen) lebt nach einem Hubschrauberabsturz mit einem

entstellten Gesicht. Er hat keinen Kontakt zur Außenwelt und haust

wie ein Phantom zurückgezogen in seiner Wohnung, die er nun verlassen

soll. Paul (Christoph Schechinger) versucht es auf seine Art und kann

mit Hilfe von Käthe langsam das Vertrauen des jungen Mannes gewinnen.

Behutsam versuchen sie, Chris wieder in einen normalen Alltag

zurückzuführen. Währenddessen bekommt die Tierarztpraxis von Jule

(Mona Pirzad) und Aaron (Ben Braun) mit Eric (Ulrich Friedrich

Brandhoff) Verstärkung. Der neue Tierarzt bringt gleich frischen Wind

in das eingespielte Team. Vor allem will er Pauls Frau Erina (Nadja

Bobyleva), die nach einem Unfall im Rollstuhl sitzt, ermutigen, ihr

Leben in die Hand zu nehmen. Schritt für Schritt kommen sich beide

näher - unter den misstrauischen Blicken von Paul...



"Käthe und ich: Der letzte Wunsch" (AT)

Die kleine Emma (Martha Haberland) lebt nach der Scheidung der Eltern

mit ihrer Mutter auf einem Bauernhof. Ihr Vater Alexander (Arnd

Schwering-Sohnrey) liegt todkrank in einer Klinik, aber Emma weigert

sich, ihn zu besuchen, weil sie ihm die Schuld an der Trennung gibt.

Hildegard (Mariele Millowitsch) weiß, dass es Alexanders letzter

Wunsch ist, noch einmal seine Tochter in die Arme zu schließen und

bittet Paul (Christoph Schechinger) um Hilfe. Doch es ist schwer,

Emmas "harte Schale" zu knacken - bis er Käthe ins Spiel bringt. Eric

(Ulrich Friedrich Brandhoff) konnte inzwischen Erina (Nadja Bobyleva)

überzeugen, wieder Perspektiven im Leben zu sehen. Er bittet sie, der

taubstummen Felicitas (Kassandra Wedel) für deren Hochzeit das Tanzen

beizubringen. Der Bräutigam ist Erics Bruder, der ebenfalls im

Rollstuhl sitzt. Nach anfänglichen Ängsten findet Erina schließlich

Gefallen an ihrer neuen Aufgabe. Doch dann trifft sie eine

folgenschwere Entscheidung...



"Käthe und ich" ist eine Produktion der Bavaria Fiction GmbH im

Auftrag der ARD Degeto für Das Erste. Produzenten sind Oliver Vogel

und Brigitte Müller, die auch Showrunnerin ist und die Drehbücher

schrieb. Producerin ist Stephanie Krenzler. Regie führt Philipp

Osthus, der schon die ersten beiden Filme der Reihe inszenierte. Für

die Redaktion zeichnen Sascha Mürl und Christoph Pellander (ARD

Degeto) verantwortlich.



"Käthe und ich" wird noch bis zum 10. Oktober in Waren an der Müritz,

Biesenthal und Berlin gedreht. Pressekontakt:



ARD Degeto Pressestelle, Myriam Thieser

Tel.: 069 / 1509-420 E-Mail: myriam.thieser@degeto.de

Grabner|Beeck|Kommunikation, Rolf Grabner

Tel: 030 / 30 30 630, E-Mail: rg@gb-kommunikation.com

Foto bei ard-foto.de



Original-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/4352018