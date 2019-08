marktEINBLICKE um 12: DAX zeigt sich erholt, BASF, Vapiano & BVB sorgen für Schlagzeilen

Nach den Kursturbulenzen der vergangenen Woche, zeigt sich der DAX am Montag leicht erholt. Doch erneut kann von einer nachhaltigen Beruhigung der keine Rede sein. Dauerthemen wie der Handelsstreit, der Brexit oder die drohende Rezession bleiben im Fokus.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,8% 11.654 MDAX +1,1% 25.093 TecDAX +1,2% 2.736 SDAX +0,9% 10.457 Euro Stoxx 50 +0,7% 3.352

Die Topwerte im DAX sind Deutsche Bank (WKN: 514000 / ISIN: DE0005140008), Bayer (WKN: BAY001 / ISIN: DE000BAY0017) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Nach einem positiven Dividendenausblick kann auch BASF (WKN: BASF11 / ISIN: DE000BASF111) Kursgewinne verbuchen. In der zweiten Reihe steht die BVB-Aktie (WKN: 549309 / ISIN: DE0005493092) im Fokus, nachdem Borussia Dortmund einen starken Auftakt in die Bundesliga-Saison 2019/20 verbuchen konnte. Alles andere als positiv ist die Lage bei Vapiano (WKN: A0WMNK / ISIN: DE000A0WMNK9). Die Aktie stürzt nach einem überraschenden Wechsel an der Konzernspitze ab.

