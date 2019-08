Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Großes Thema an den Märkten letzte Woche: Die inverse Zinskurve in den USA, so die Deutsche Börse AG.Dort und auch in Großbritannien seien die kurzfristigen Kapitalmarktzinsen zeitweise über die langfristigen gestiegen. Das kehre die normalen Verhältnisse um: Dass ein Geldgeber um so höhere Zinsen bekomme, je länger er sein Geld verleihe. ...

