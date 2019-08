Frankfurt (www.fondscheck.de) - Zinssenkungen, Handelsstreit und allgemeine globale konjunkturelle Unwägbarkeiten bestimmen weiterhin das Geschehen an den Kapitalmärkten, so die Deutsche Börse AG.Auf Entwicklungen in den Zollstreitigkeiten zwischen China und den Vereinigten Staaten würden Anleger meist unverzüglich reagieren. Dabei könne das Pendel, wie die vergangenen Tage gezeigt hätten, mit jeder Bemerkung aus Peking oder Washington in die eine oder andere Richtung ausschlagen. In dieser Gemengelage sehe Ivo Orlemann von der ICF Bank im Fonds-Geschäft keinen größeren Verkaufsdruck. Fonds-Investoren liefen in der Regel nicht jedem Trend hinterher. ...

