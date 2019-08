Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Reckitt Benckiser auf "Neutral" mit einem Kursziel von 6500 Pence belassen. Die Aktienrenditen stützten nach wie vor die Bewertungen im europäischen Konsumgütersegment, schrieb Analyst Nik Oliver in einer am Montag vorliegenden Sektorstudie. Rezessionssorgen, eine kaum existente Inflation, die Spannungen zwischen den USA und China sowie sinkende Anleiherenditen sprächen sämtlich für Konsumtitel. Innerhalb des Sektors bevorzuge er Wachstum im Vergleich zu Werthaltigkeit./bek/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2019 / 19:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-08-19/12:33

ISIN: GB00B24CGK77