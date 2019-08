Köln (ots) - Deutschlands bekannteste Quizshow wird ab sofort auf smarten Speakern und Geräten mit Google Assistant quizbar / Erfolgsshow nach Themen sortiert ab sofort auch im Trainingslager bei RTL.de spielbar.



Deutschlands erfolgreichste Quizshow feiert am 2. September 2019 mit "20 Jahre 'Wer wird Millionär?' Das große Jubiläums-Special" bei RTL (ab 20.15 Uhr) Geburtstag. Zum runden Jubiläum können Quizfans bereits ab sofort erstmals ihr Wissen mit täglich neuen Frageleitern auch ganz smart mit Google Assistant auf die Probe stellen. Möglich macht dies eine Zusammenarbeit der Mediengruppe RTL mit der Hamburger Voice Agency Nuuk, die Deutschlands bekannteste Quizshow auf den Google Helfer bringt. Google Assistant ist ein persönlicher Assistent für Android und iOS-Smartphones oder Smartspeaker wie den Google Home, der gesprochene Sprache auf Smartphones, Lautsprecher, in Autos oder mit Wearables empfangen und verarbeiten kann. Nutzer können das Quiz als sogenannte "Action on Google" so auf unterschiedlichen Endgeräten erstmals per "Hey Google, rede mit 'Wer wird Millionär?'" aufrufen und sich den täglich wechselnden Fragen bis zur Million stellen.



Pünktlich zum 20. Jubiläum von "Wer wird Millionär?" gibt es darüber hinaus ein großes Update für den kostenlosen Web-Quiz-Klassiker "Wer wird Millionär? Trainingslager" bei RTL.de und RTLspiele.de. Neben sämtlichen original Kandidaten-Frageleitern gibt es ab sofort tausende thematische Fragen aus neun Wissensbereichen. Verfügbar sind bereits die Themengebiete Fußball, Essen & Trinken, Film & Kino, Literatur, Biologie & Medizin, Musik, Sport, Sprache & Wortspiele sowie Fernsehen - weitere Themengebiete werden in den kommenden Wochen folgen.



4,61 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren (MA: 15,3 %) im Schnitt der letzten Staffel sowie starke Abrufe der Videos bei TVNOW und RTL.de machen die Show nach wie vor zu einer der erfolgreichsten Medien-Marken Deutschlands, die neben RTL.de, Smart TV und den "Wer wird Millionär?" Apps nun auch erstmals über Spracherkennung mit Google Assistant spielbar ist. Der Einsatz der neuesten Google-Technologie ermöglicht dabei auch die visuelle Unterstützung der sprachgesteuerten Lösung auf Smartphones & Smart Display Geräten und bilden den Erfolg eines Spielers in der Bestenliste ab.



Die Mediengruppe RTL Deutschland setzt auch unter anderem mit ihrer Nachrichtenmarke n-tv bereits zunehmend auf die weitere Verbreitung ihrer Inhalte über Voice Plattformen, wie zum Beispiel Amazon Alexa und Google Assistant. Mit der stetigen Ausweitung seiner Audio-Rubrik durch verschiedene Podcasts sowie der Präsenz auf Car Entertainment Systemen wie Apple CarPlay, Android Auto oder Ford Sync verstärkt n-tv zudem den Fokus auf sprachbasierte Angebote. Darüber hinaus engagiert sich die Mediengruppe RTL Deutschland bei der Audio Alliance, einem Unternehmen der Bertelsmann Content Alliance. Podcasts der Mediengruppe RTL sind über die Plattform Audio Now von RTL Radio Deutschland abrufbar.



