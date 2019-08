Die Anleger an der Wiener Börse haben sich am Montag zu Mittag optimistisch gezeigt. Positive Impulse kamen aus Fernost, wo die wichtigsten Börsen in Japan, China und Hongkong deutlich zulegten. Kursgewinne bei den schwergewichtigen Bankwerten lieferten dem heimischen Leitindex kräftig Auftrieb.Der ATX wurde um 12.00 Uhr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...