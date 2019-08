SPORTTOTAL AG: Damen Basketball Bundesliga (DBBL) exklusiv auf sporttotal DGAP-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Kooperation SPORTTOTAL AG: Damen Basketball Bundesliga (DBBL) exklusiv auf sporttotal 19.08.2019 / 12:57 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Corporate News SPORTTOTAL AG: Damen Basketball Bundesliga (DBBL) exklusiv auf sporttotal - Kooperationsvertrag für zehn Jahre - Automatisierte Übertragung aller Begegnungen Köln, 19. August 2019. sporttotal wird zu einer echten Multisport-Plattform: Neben Amateurfußball, der Volleyball-Bundesliga, Eishockey, Feldhockey und Futsal werden ab dem Saisonstart am 21. September die Begegnungen der 1. Basketball Bundesliga der Damen auf sporttotal übertragen. Dazu haben die Damen Basketball Bundesligen GmbH (DBBL) und die sporttotal.tv gmbh, eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG, einen Kooperationsvertrag zur Medialisierung der höchsten Basketball-Spielklassen der Frauen abgeschlossen. Der Exklusivvertrag hat eine Laufzeit von 10 Jahren. Damit erhält sporttotal als Medialisierungspartner die Übertragungsrechte für die Vertragslaufzeit und wird ab der Saison 2019/2020 erstmals komplett die gesamte 1. Bundesliga der Damen zeigen. Dafür wird sporttotal die Wettkampfstätten der 12 Bundesliga-Vereine mit seiner vollautomatisierten Kameratechnologie ausstatten und exklusiv alle Spiele übertragen. Caroline Päffgen, Director der sporttotal.tv gmbh: "Die Partnerschaft mit einer der Top-Ligen Deutschlands freut uns sehr. Es ist unser Anliegen, Bewusstsein für diese spannende, dynamische Sportart mit seinen Sportlerinnen in Deutschland zu schaffen. Schrittweise wird das Profil von sporttotal als reichweitenstarke Multisport-Plattform immer klarer sichtbar." Andreas Wagner, Vorstand der Arbeitsgemeinschaft 1. DBBL: "Zusammen mit sporttotal wird sich der Basketballsport künftig innovativer präsentieren. Die Medialisierung bietet unserem Sport die Möglichkeit, wahrgenommen zu werden. Basketball zählt weltweit zu den populärsten Ballsportarten. Wir laden jeden ein, den Basketballsport mit seinen Spielerinnen in Zukunft für sich zu entdecken. Und das machen wir mit sporttotal so attraktiv und bequem wie möglich." Über die SPORTTOTAL AG: Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) mit Sitz in Köln ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Video-Plattformen und Communities (DIGITAL), im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft (VENUES) sowie im Geschäft mit Live-Events (LIVE) wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Amateurvereine mit einer speziellen Videotechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf "sporttotal" zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC TOTAL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus produziert die SPORTTOTAL AG Content für namhafte Unternehmen wie Porsche, Audi, Mercedes/AMG, Red Bull oder VW und veranstaltet hochwertige Live-Erlebnisse wie die Porsche Experience. Weitere Informationen: www.sporttotal.com SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln www.sporttotal.com Tel: +49 (0) 221_7 88 77_ 0 Fax: +49 (0) 221_7 88 77_ 199 info@sporttotal.com Investor Relations BSK Becker+Schreiner Kommunikation GmbH Tobias M. Weitzel Tel: +49 (0) 177_7 21 57 60 weitzel@kommunikation-bsk.de 19.08.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SPORTTOTAL AG Am Coloneum 2 50829 Köln Deutschland Telefon: +49 (0)221 7 88 77 0 Fax: +49 (0)221 7 88 77 199 E-Mail: info@sporttotal.com Internet: www.sporttotal.com ISIN: DE000A1EMG56 WKN: A1EMG5 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 859525 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 859525 19.08.2019 ISIN DE000A1EMG56 AXC0107 2019-08-19/12:58