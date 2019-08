(Trendbrief) - An den Aktienmärkten setzte am Freitag eine Erholung auf weltweiter Basis ein. Unsere 14 Leitbarometer legten im Durchschnitt um 1,2% zu, wobei alle 14 Indizes in der Pluszone landeten. Damit hat sich das technische Bild schlagartig aufgehellt, denn jetzt notieren wieder neun Barometer über ihrer 200-Tage-Linie. Zur Lage im Einzelnen: Die führenden deutschen...

Den vollständigen Artikel lesen ...