Die Aktie von SGL Carbon gehört, wenn man so will, zu den ersten Gewinnern in der neuen Börsenwoche. Auf bis zu 3,85 Euro legten die Anteilscheine im frühen Handel am Montag zu, ein Plus von zunächst rund fünf Prozent. Damit lagen die Papiere des Spezialkunstoff-Herstellers aus Wiesbaden allerdings noch immer weit unter dem Stand von vor der Gewinnwarnung der vergangenen Woche. Diese galt nicht nur fürs laufende Geschäftsjahr, SGL verabschiedete sich gar von den Zielen bis 2022 - mit möglicherweise ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...