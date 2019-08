Einen Wechsel an der Spitze gab es mit August bei der Pfizer Manufacturing: Martin Dallinger (52) ist neuer Geschäftsführer. Er folgt Robin Rumler (56) nach, der die Geschäfte des Pfizer-Impfstoffproduktions-Standortes in Orth an der Donau vier Jahre lang geleitet hat. Rumler bleibt Geschäftsführer der Pfizer Corporation ...

