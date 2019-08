Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Montag ist ein neuer Exchange Traded Fund des Emittenten Ossiam auf Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit dem Ossiam US Steepener UCITS ETF 1C (USD) (ISIN LU1965301184/ WKN A2PKUK) würden Anleger die Möglichkeit erhalten, an einem Anstieg der mittel- bis langfristigen Verzinsung der US-Staatsanleihen zu partizipieren. Der gehebelte Referenzindex enthalte Futures auf US-Treasuries und profitiere von einer steiler werdenden Zinsstrukturkurve am langen Ende. Gemessen werde die Entwicklung an der Differenz zwischen langfristigen und kurzfristigen Zinssätzen. ...

