Der Gabelstaplerhersteller Kion baut in Polen ein neues Werk für Flurförderzeuge. Wie der MDax -Konzern am Montag in Frankfurt mitteilte, sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Kion investiert dafür insgesamt mehr als 60 Millionen Euro. In der Nähe von Stettin, im polnischen Kolbaskowo, sollen auf einer Fläche von 44 000 Quadratmetern eine Produktionsanlage, ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie ein Verwaltungsbereich entstehen.

Am neuen Standort will Kion sogenannte Gegengewichtsstapler der Marke Linde für Lasten bis zu 3,5 Tonnen produzieren, darunter auch Produktserien, die heute in Aschaffenburg (Deutschland) und in Xiamen (China) hergestellt werden. In dem neuen Werk sollen mehr als 150 Arbeitsplätze entstehen./knd/jha/

