Bad Marienberg (www.fondscheck.de) - Im zweiten Jahresviertel 2019 belief sich der Bestand an von Investmentfonds (ohne Geldmarktfonds) begebenen Anteilen auf 12 067 Mrd. EUR und war damit um 266 Mrd. EUR höher als im ersten Quartal 2019, so die Europäische Zentralbank in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...