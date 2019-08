FRANKFURT (Dow Jones)--Der Nutzfahrzeughersteller Kion baut ein Werk in Polen. Das Investitionsvolumen für das Projekt liegt bei mehr als 60 Millionen Euro, wie das im MDAX notierte Unternehmen mitteilte. In dem Werk in Kolbaskowo, mit dessen Bau noch in diesem Jahr begonnen wird, soll der Betrieb Anfang 2021 starten, es sollen Gegengewichtsstapler der Marke Linde für Lasten bis zu 3,5 Tonnen produziert werden. Darunter sind den Angaben zufolge auch Produktserien, die heute in Aschaffenburg und im chinesischen Xiamen hergestellt werden.

Neben der Produktionsanlage soll auch ein Forschungs- und Entwicklungszentrum sowie ein Verwaltungsbereich entstehen. Bis 2023 werden mehr als 150 Arbeitsplätze an dem polnischen Standort geschaffen, wie die Kion Group AG mitteilte.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/bam

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2019 08:42 ET (12:42 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.