Die Stadt Kaiserslautern, KL.digital und ICE Gateway arbeiteten in den vergangenen Monaten intensiv an der Digitalisierung des Weges und der Umrüstung der insgesamt zehn Straßenleuchten. Auf der rund 300 Meter langen Pilot-Strecke entstand so die längste intelligente und vernetzte Strecke von Leuchten in Rheinland-Pfalz.

Die intelligente Strecke beinhaltet zahlreiche Innovationen:

Über Taster und Bewegungsmelder werden die Leuchtpunkte bedarfsgerecht gesteuert.

Die Leuchten melden selbstständig Fehlfunktionen und Wartungsbedarf.

Projektoren werfen bei Glätte Warnungen auf den Gehweg.

Die Lampen können ferngesteuert werden, beispielsweise aus einer Leitstelle.

Es sind Sensoren für die Messung von Temperatur, Luftfeuchte und Nutzungsfrequenz vorhanden.

Durch den Einsatz moderner LED-Technik wird der Energieverbrauch bei eingeschaltetem Licht um 70 % gesenkt, das Streulicht wird erheblich reduziert.

