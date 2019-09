Mainz (ots) - Hochstapler bringt 15 Kleinanleger in Alzey und Wendelsheim mit verlockenden Renditeversprechen um ihr Geld. Dies ist eines der Themen des landespolitischen Magazins "Zur Sache Rheinland-Pfalz!" am Donnerstag, 12. September 2019, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Zudem fragt der neue "PoliTrend": Wie sehen Rheinland-Pfälzer*innen die Zukunft der Großen Koalition?



Kleinanleger in Rheinhessen fallen auf Hochstapler rein



Ist Deutschland ein Paradies für Anlagebetrüger? Mit sagenhaften Renditeversprechen locken windige "Unternehmer" viele Deutsche in Anlegerfallen - und das scheint immer besser zu klappen, weil viele Sparer kaum noch Zinsen bekommen. Letzte Woche stand ein Betrüger vor dem Mainzer Landgericht, der 15 Menschen in Alzey, Wendelsheim und Umgebung um viel Geld gebracht hat. Mit bis zu 70.000 Euro hatten sie sich an einem angeblich ökologischen Energieprojekt beteiligt. "Zur Sache Rheinland-Pfalz" mit den Hintergründen.



Wie ist die politische Stimmung im Land?



Im "Zur Sache"-PoliTrend beurteilen Rheinland-Pfälzer*innen die Politik der vergangenen Monate und beantworten die Sonntagsfrage: Welche Partei würden sie wählen, wenn am kommendem Sonntag Landtagswahl wäre? Politikwissenschaftler Prof. Thorsten Faas ist als Gast in der Sendung.



Moderation: Daniela Schick



Weitere Themen der Sendung:



- Taubenwettflüge in der Pfalz - Schönes Hobby oder gemeine

Tierquälerei?

- Ein Jahr nach dem tödlichen Giftmüll-Unfall -

Sonderabfall-Zwischenlager soll erweitert werden

- "Zur Sache" Pin: Was ist Sondermüll?

- "Zur Sache" hilft - Gemeinde untersagt Toilette im Wochenendhaus

Jetzt wird's ernst: Alle Politikampeln auf Grün!



"Zur Sache Rheinland-Pfalz!" berichtet über die Themen, die das Land bewegen. Vor-Ort-Reportagen, Hintergrundfilme, Studiointerviews und Satirebeiträge lassen politische Zusammenhänge verständlich werden.



