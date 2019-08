Naturkatastrophen schlagen beim weltgrößten Rückversicherer Munich Re ins Kontor. Chef-Klimatologe Ernst Rauch über die Konsequenzen des Klimawandels, notwendige Reformen und die Chancen neuer Technologien.

Ernst Rauch ist der Chef-Klimatologe der Munich Re, dem größten Rückversicherer der Welt. Der Konzern warnte bereits in den 70er Jahren vor dem Klimawandel. Rund 30 Experten sammeln dort heute Daten zu Wetterphänomenen. Ihre Analysen sind weit über den Finanzsektor hinaus gefragt.

Herr Rauch, zahlreiche Bauern befürchten erneut Einbußen bei der Ernte. Zurecht?Tatsächlich sind die Böden in vielen Teilen Deutschlands, vor allem in Nordostdeutschland, unverändert - zum jetzigen Zeitpunkt in der Wachstumssaison - viel zu trocken. Das setzt sich aus dem vergangenen Jahr fort. Was man punktuell an regionalen Niederschlägen hatte, genügt bei weitem nicht, um stabile landwirtschaftliche Erträge zu haben. Die Saat für ein potenziell schwieriges landwirtschaftliches Jahr 2019 wurde sprichwörtlich schon 2018 gelegt. Die Frage, welche Erträge die Landwirtschaft am Ende erzielen wird, lässt sich aber erst nach der Vegetationsperiode im Frühherbst beantworten.

Werden Bauern in Deutschland bestimmte Sorten nicht mehr anbauen können? Brauchen sie die geforderten gentechnisch veränderten Sorten, die sowohl Trockenheit als auch viel Regen widerstehen können?Die Landwirtschaft wird sich auf jeden Fall anpassen müssen. Mittelfristig wird der Anbau von trockenheitsangepasstem und hitzeresistentem Saatgut zunehmend bedeutend werden.

Von einigen wenigen Tagen mit mehr als 40 Grad Celsius einmal abgesehen: Empfinden die meisten Menschen in Deutschland den Klimawandel nicht insgesamt als eher angenehm, als etwas, das man mit seinem schlechten Verhalten sogar noch fördern wollte?Wir leben, meteorologisch betrachtet, in einer Region mit gemäßigtem Klima, so dass wir es auch noch als angenehm empfinden, wenn es statt 25 Grad Celsius mal 31 hat. Insofern stören einen gesunden Menschen diese höheren Temperaturen an einzelnen Tagen nicht unmittelbar. Als Einzelnem fehlt uns der Sensor für Entwicklungen, die sehr langfristig stattfinden. Doch als internationaler Versicherer haben wir die Zunahme extrem heißer Tage und die damit verbundenen Risiken seit langem im Blick. Insbesondere alten und schwachen Menschen setzen 37 ...

