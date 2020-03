BERLIN (dpa-AFX) - Deutschland hat den Beginn der Coronavirus-Epidemie nach Einschätzung des Berliner Virologen Christian Drosten früher als Italien erkannt, darf diesen Vorsprung nun aber nicht verspielen. "Wenn wir nichts machen, dann machen wir es nicht besser als die Italiener. Dann machen wir es schlechter als die Italiener", sagte der Charité-Professor am Mittwoch in einem NDR-Podcast. Er mahnte eine konsequente Umsetzung guter, gezielter Maßnahmen an. Unnötige Veranstaltungen müsse man absagen und den finanziellen Schaden dabei "irgendwie auffangen" sowie anfällige Gruppen schützen.



Deutschland habe ungefähr einen Vorsprung von vier bis sechs Wochen, so Drosten. "Wir haben hier eine Naturkatastrophe, die in Zeitlupe abläuft." Wenn man diese Zeichen nicht erkennen, weiter Kompromisse schließen wolle und gravierende Entscheidungen einzelnen Personen wie einem Amtsarzt überlasse, "dann laufen wir vielleicht in die gleiche Situation rein in wie in Italien", so Drosten.



Örtliche Gesundheitsbehörden seien in einer schwierigen Situation, gerade im Umgang mit privaten Veranstaltern, die Termine durchziehen wollten. "Ich würde mir wünschen, dass es einen staatlichen Fonds gibt speziell für lokale Gesundheitsämter, um diese Problematik der Regresspflicht abzumildern", sagte der Wissenschaftler.



Die Berichte aus italienischen Krankenhäusern halte er für glaubwürdig, sagte der Virologe. Das sei keine Panikmache, sondern die Realität, die auch auf Deutschland zukommen werde, wenn nichts unternommen werde, um die Infektionswelle jetzt zu verlangsamen. Impfstoffe und Medikamente gegen die Lungenkrankheit Covid-19 bezeichnete Drosten als "Science-Fiction"./ggr/DP/men