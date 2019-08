Mainz (ots) -



Dienstag, 20. August 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Ingo Nommsen



Wartelisten im Pflegeheim - Wenn das Pflegepersonal fehlt

Kampfsport im Check - Reporter testet Kampfsportarten

Rassismus im Alltag - Wie Worte und Taten schaden



Gast: Titus Dittmann, Unternehmer



Dienstag, 20. August 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Tim Niedernolte



1-Euro-Läden gegen Discounter - Preisvergleich bei Haushaltsbedarf

Expedition Deutschland: Wadgassen - Hundesitting hält fit

Landwirtin Magdalena Zelder - Der Traum vom eigenen Hof



Dienstag, 20. August 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Florian Weiss



Felix Neureuther in Hamburg - Verleihung des "Sport Bild"-Award

Promis und Instagram - Die Tricks der Stars



Dienstag, 20. August 2019, 21.00 Uhr



Frontal 21

Moderation: Ilka Brecht



Geringverdiener in der Falle - Lebenslänglich arm



Vollzeit arbeiten und doch nicht genug zum Leben haben? Genau das

sollte sich eigentlich mit der Einführung des Mindestlohns in

Deutschland ändern. Doch noch immer verdienen mehr als drei Millionen

Arbeitnehmer trotz Vollzeitjob weniger als 2000 Euro brutto im Monat.

Dabei gibt es große regionale Unterschiede: Während der Anteil in

Westdeutschland bei zwölf Prozent liegt, ist er in Ostdeutschland mit

23,5 Prozent fast doppelt so hoch.

Selbst wenn der Mindestlohn, wie von der SPD und dem Deutschen

Gewerkschaftsbund gefordert, auf zwölf Euro angehoben werde, reiche

das allein nicht aus, sagen Experten. Auch dann würden noch immer

viele Vollzeitbeschäftigte, auch gelernte Arbeitskräfte, nicht

genügend verdienen, um ein akzeptables Auskommen und eine finanziell

gesicherte Zukunft zu haben. Millionen Arbeitnehmern drohe

Altersarmut. Deshalb müsse vielmehr auch die Tarifflucht der

Unternehmen bekämpft werden. "Frontal 21" hat Geringverdiener in

ihrem Alltag getroffen und fragt nach, warum die Politik so wenig

getan hat, um den Niedriglohnsektor einzudämmen.



Der Wolf im Wahlkampf - Mit der Angst auf Stimmenfang



Seit inzwischen 20 Jahren ist der Wolf zurück in Deutschland. Immer

wieder läuft er durch Dörfer, immer wieder reißt er Schafe und

Ziegen. Nun greift die AfD das Thema auf und benutzt den Wolf, um

Wahlkampf und kräftig Stimmung zu machen.

In Sachsen, wo es besonders viele der tierischen Einwanderer gibt,

hat die AfD sogar eine eigene Wolfsbeauftragte. Silke Grimm ist zwar

noch nie einem Wolf begegnet, behauptet aber, künftige Generationen

würden keine weidenden Schafherden mehr sehen, so gefräßig sei das

Raubtier. Sogar Kinder seien bedroht. Deshalb will Grimm Obergrenzen

für Wölfe einführen. Auch der AfD-Bundestagsabgeordnete Karsten Hilse

macht mit dem Thema Politik: "Wölfe haben schon lange gelernt, dass

vom Menschen keine Gefahr ausgeht." Der nächste logische Schritt sei,

dass sich auch ihr Beuteschema ändere, sagt der AfD-Politiker.

"Alles, was kleiner und langsamer ist, ist als potenzielles Jagdopfer

anzusehen." Hilse sieht Wölfe als unerwünschte Eindringlinge und

vergleicht sie mit kriminellen Flüchtlingen.

So absurd solche Vergleiche sind, die AfD schürt bewusst Angst und

interessiert sich offenbar nicht für Fakten. Denn seitdem der Wolf

zurück in Deutschland ist, hat er noch nie einen Erwachsenen oder gar

ein Kind angegriffen. Und auch für die Weidetierhalter ist der Wolf

nur eines von vielen Problemen, da er sich zu 97 Prozent von

Wildtieren wie Rehen oder Wildschweinen ernährt und nur drei Prozent

seiner Nahrung Weidetiere wie Ziegen und Schafe sind. Zudem wird ein

Schäfer für jedes vom Wolf gerissene Tier vom Land entschädigt und

bekommt zum Schutz seiner Tiere Zuschüsse für Elektrozäune.

"Frontal 21" berichtet, wie die AfD mit der Legende vom bösen Wolf

ein Thema besetzt und mit der Angst vor dem tierischen Einwanderer

Wahlkampf in Brandenburg und Sachsen betreibt, statt aufzuklären.



Klimawandel bei den Grünen - Radikal war gestern



Die Grünen stehen wie keine andere Partei für Klimaschutzpolitik. Von

der öffentlichen Debatte um Klima und Umwelt profitieren sie

gegenwärtig am stärksten. Wähler und Wählerinnen trauen ihnen auf

diesen Gebieten am meisten zu. Doch wie grün ist die Partei wirklich

- vor allem dann, wenn statt Schwarz-Rot auf Bundesebene künftig

Schwarz-Grün regieren würde? Und gibt es überhaupt noch radikale

politische Forderungen von ihrer Seite?

"Frontal 21" geht der Frage nach, wie konsequent die Grünen ihre

politischen Ziele überhaupt umsetzen können, wenn sie an die Macht

wollen. Muss die Partei nicht irgendwann mit der Wahrheit rausrücken?

Denn dem Klimawandel den Kampf anzusagen, bedeutet auch Verzicht und

Verbote, die dem Wähler nicht gefallen könnten.

