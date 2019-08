Mainz (ots) -



Dienstag, 27. August 2019, 9.05 Uhr



Volle Kanne - Service täglich

Moderation: Nadine Krüger



Libido-Verlust durch Antidepressiva - Wenn die Lust nicht mehr

zurückkommt

Filetspitzen mit Pfifferlingen - Leckeres Rezept von Chefkoch

Roßmeier

Tückische Autoimmunerkrankung - Systemische Sklerose erkennen



Gast im Studio:

Hansi Hinterseer, Volksmusik-Star



Dienstag, 27. August 2019, 12.10 Uhr



drehscheibe

Moderation: Babette von Kienlin



Training für E-Roller-Fahrer - Fahrverhalten sorgt für Ärger

Hitzefalle Auto - Wie schnell besteht Lebensgefahr?

Expedition Osterwieck - Louise lernt das Tischlerhandwerk



Dienstag, 27. August 2019, 17.45 Uhr



Leute heute

Moderation: Karen Webb



MTV Video Music Awards - Taylor Swift ist Favoritin

Alexandra Maria Lara am Set - Dreharbeiten für "Asphalt Börning"

Orlando Bloom in Berlin - Vorstellung von "Carnival Row"



Dienstag, 27. August 2019, 21.00 Uhr



Frontal 21

Moderation: Ilka Brecht



Nebenwirkungen von Antidepressiva - Nie wieder Sex?



Sexuelle Funktionsstörungen wie dauerhaft verminderte Libido,

Orgasmus- und Ejakulationsstörungen sowie Impotenz können Spätfolgen

nach Einnahme bestimmter Antidepressiva sein.



Sie schränken Patienten in ihrer Lebensfreude und Beziehungsfähigkeit

stark ein. Die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA fordert die

Hersteller nun auf, entsprechende Warnhinweise in die Beipackzettel

aufzunehmen. Das komme viel zu spät, sagen Kritiker. Schon seit

Jahren wüssten die europäischen Gesundheitsbehörden von Fallstudien

über die möglicherweise schweren Langzeitnebenwirkungen.



Offenbar gingen Ärzte bislang davon aus, dass die Nebenwirkungen nach

Absetzen der Medikamente rasch abklingen, sodass bei anhaltenden

Beschwerden die Antidepressiva nicht als mögliche Auslöser in

Betracht gezogen wurden. Wie viele Patientinnen und Patienten

betroffen sind, ist unklar. Sicher aber ist: Die Medikamente, die auf

das Serotonin-System wirken, werden millionenfach verschrieben. Daher

befürchten Experten eine sehr hohe Dunkelziffer.



"Frontal 21" geht der Frage nach, warum Behörden offenbar seit Jahren

Bescheid wussten, aber vor lang anhaltenden sexuellen Störungen durch

Antidepressiva nicht warnten.



Krise im Klassenzimmer - Der Frust der Quereinsteiger



In Deutschland gibt es immer mehr Lehrer, die im Schuldienst

unterrichten, ohne ein Lehramtsstudium absolviert zu haben. Jede

achte neubesetzte Stelle wurde 2018 mit einem sogenannten Quer- und

Seiteneinsteiger besetzt.



Das liege an der schlechten Planung der Kultusministerien, kritisiert

Professor Jörg Ramseger von der Freien Universität Berlin. "Das ist

die größte Bildungskatastrophe der Nachkriegszeit, weil die Folgen

unermesslich sind", warnt der Schulentwicklungsforscher. "Das

Bildungsniveau in Deutschland wird sinken."



Besonders häufig werden Quereinsteiger an Grund- und an

Brennpunktschulen eingesetzt. Doch wer an diesen Schulen ohne

pädagogische Erfahrung vor eine Klasse gestellt werde, sei nach fünf

Minuten fertig mit den Nerven, berichten Schulleiter. Zudem verdienen

Quer- und Seiteneinsteiger oft weniger. Die Opfer einer solchen

Entwicklung seien vorhersehbar, so Schulentwicklungsforscher

Ramseger: "Es sind natürlich die Kinder, die die professionellste

Hilfe eigentlich brauchen würden für ihren Bildungsprozess - und die

schon bislang große Schwierigkeiten haben, werden noch größere

Schwierigkeiten bekommen."



"Frontal 21" über die Lückenbüßer im deutschen Bildungssystem.



Chemnitz ein Jahr danach - Ein Verbrechen und seine Folgen



Vor einem Jahr wurde der Chemnitzer Daniel Hillig erstochen. Tagelang

hetzten Rechtsextremisten und auch die AfD pauschal gegen Ausländer,

nicht nur gegen die mutmaßlichen Täter. Fremd aussehende Menschen

wurden angegriffen, ein jüdisches Restaurant und mehrere ausländische

Lokale vom rechten Mob überfallen. Kommt Chemnitz ein Jahr nach dem

Tod von Daniel Hillig und der Welle der rechten Gewalt zur Ruhe?



Die Chemnitzer Oberbürgermeisterin Barbara Ludwig (SPD) hatte im

Prozess um die tödliche Messerattacke eine Verurteilung gewünscht,

"damit die Angehörigen Ruhe finden können". Doch am Jahrestag des

Todes von Daniel Hillig gehen Rechtsextreme wieder auf die Straße,

hetzen erneut gegen Ausländer.



"Frontal 21" hat Freunde des damaligen Opfers und Künstler getroffen,

die der rechten Gewalt entgegentreten, sowie den Prozess und die

Aktivitäten der Rechtsradikalen begleitet - ein Bericht aus einer

noch immer zerrissenen Stadt.



Vor den Landtagswahlen - Der Kampf um den Osten



Bei den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen kann die AfD auf

starke Ergebnisse hoffen, die bisher führenden Parteien müssen

erhebliche Verluste hinnehmen. Laut aktuellem ZDF-"Politbarometer"

liefern sich in Brandenburg AfD und SPD ein Kopf-an-Kopf-Rennen. In

Sachsen liegt die CDU zwar noch klar vor der AfD, die steuert aber

auf ein Rekordergebnis zu.



Und wieder wird das Bild vom "Jammer-Ossi" bemüht, der aus Protest

die AfD wählt. Aber stimmt das? Über zwei Billionen Euro sind seit

der deutschen Wiedervereinigung in den Osten geflossen, etwa in die

Städte, Wirtschaft und Infrastruktur. Heute ist die Arbeitslosenquote

in den ostdeutschen Bundesländern so gering wie seit der Wende nicht

mehr, und die Regionen mit dem höchsten Armutsrisiko liegen

vorwiegend in Westdeutschland. Wieso wählen die Ostdeutschen dann so

häufig AfD? Liegt es etwa daran, dass die Wähler sich von den

etablierten Parteien nicht mehr vertreten fühlen, eine klassische

Bindung an das Parteiensystem fehlt und die Wechselwähler zur Norm

werden, wie Parteienforscher analysieren?



"Frontal 21" hat, 30 Jahre nach der Wende, in Brandenburg und Sachsen

mit politisch engagierten Bürgern und mit Wählern über ihre Wünsche

und Hoffnungen gesprochen, wie es nach den Landtagswahlen weitergehen

soll.

