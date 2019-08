Vor 2-3 Jahren war der Batteriemarkt noch weitgehend in Ordnung. Lithium-Ionen-Akkus galten als Maß aller Dinge. Andere Entwicklungen schienen auf Eis gelegt und man konzentrierte sich darauf, die Leistung, die Lebensdauer und Kosten der Lithium-Ionen-Akkus zu verbessern. Noch genug Potential sah man in der Gewichtsreduzierung und Erhöhung bei der Ladekapazität. Klar, jeder wollte am prognostizierten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...