Wie jeden Montag stimmen Sie Jürgen Schmitt und Mick Knauff - zugeschaltet vom Frankfurter Börsenparkett - auf die neue Börsenwoche ein. Zuvor arbeiten sie aber noch einmal das auf, was die Märkte in der Vorwoche bewegte. Denn dort vollzogen DAX & Co. ja einen Ritt auf der Rasierklinge, ehe US-Präsident Donald Trump die hypernervösen Märkte mit beruhigenden Worten in puncto Handelskonflikt mit China wieder beruhigte und damit Schnäppchenjäger aktivierte. Was der US-Präsident von sich gab und warum ...

Den vollständigen Artikel lesen ...