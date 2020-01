Die Vorgaben für den Wochenauftakt in Frankfurt sind gemischt. Zwar lieferten die US-Börsen am Freitag gute Vorgaben, doch in Asien tendierten die Börsen am Montag uneinheitlich. Frische Impulse von der Wall Street wird es heute feiertagsbedingt nicht geben. Somit deutet sich ein ruhiger Handelstag im DAX an. Händler rechnen für den Wochenverlauf jedoch mit einem Angriff auf das Rekordhoch bei knapp 13.600 Zählern. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

