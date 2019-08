Original-Research: Almonty Industries Inc. - von First Berlin Equity Research GmbH Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu Almonty Industries Inc. Unternehmen: Almonty Industries Inc. ISIN: CA0203981034 Anlass der Studie: Q3-Ergebnisse Empfehlung: Kaufen Kursziel: CAD1,35 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Simon Scholes, CFA First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034) veröffentlicht. Analyst Simon Scholes bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von CAD 1,35. Zusammenfassung: Die Ergebnisse von Almonty für das dritte Quartal 18/19 zeigten einen Umsatzrückgang von 45,6% auf CAD12,3 Mio. (FBe: CAD12,9 Mio.; Q3: 17/18: CAD22,5 Mio.), während das EBITDA aus dem Bergbau CAD3,3 Mio. betrug (FBe: CAD4,7 Mio.; Q3 17/18: CAD12,7 Mio.). Ein geringerer Umsatz und eine geringere Rentabilität resultierten aus dem niedrigeren Wolframkonzentratpreis, der wiederum Almonty davon abhielt die Produktion zu maximieren, sowie bestimmten 'Haushaltskosten', die in Zeiten mit niedrigen Rohstoffpreisen und geringer Kapazitätsauslastung anfallen. Ende Juli gab Almonty jedoch bekannt, dass die KfW-IPEX Bank, die Darlehensgeberin des Sangdong-Projekts, den endgültigen technischen Due-Diligence-Bericht zum Projekt vom unabhängigen Ingenieur akzeptiert hatte. Dies ist ein entscheidender Schritt zum Abschluss der Finanzierung des Projekts. In unserem Bewertungsmodell hebt das verringerte Risiko, dass Sangdong nicht finanziert wird, die Auswirkungen niedrigerer Wolframkonzentratpreise auf unsere Bewertungen der Minen Los Santos, Panasqueira und Valtreixal auf. Wir behalten unsere Kaufempfehlung sowie unser Kursziel von CAD1,35 bei. First Berlin Equity Research has published a research update on Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203981034). Analyst Simon Scholes reiterated his BUY rating and maintained his CAD 1.35 price target. Abstract: Almonty's Q3 18/19 results showed a 45.6% decline in revenue to CAD12.3m (FBe: CAD12.9m; Q3 17/18: CAD22.5m) while EBITDA from mining operations came in at CAD3.3m (FBe: CAD4.7m; Q3 17/18: CAD12.7m). Lower sales and profitability stemmed from the lower tungsten concentrate price, which in turn acted as a disincentive to produce, as well as certain 'housekeeping costs' which tend to be taken during periods when the commodity price and capacity utilisation are low. Meanwhile, in late July, Almonty announced that KfW-IPEX Bank, the lender to the Sangdong Project, had cleared and accepted the final technical due diligence report on the project submitted by the Independent Engineer. This is a crucial step towards the closure of financing for the project. In our valuation model, reduced risk that Sangdong will not be financed cancels out the impact of lower tungsten concentrate prices on our valuations of the Los Santos, Panasqueira and Valtreixal mines. We maintain our Buy recommendation and price target of CAD1.35. Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/18721.pdf Kontakt für Rückfragen First Berlin Equity Research GmbH Herr Gaurav Tiwari Tel.: +49 (0)30 809 39 686 web: www.firstberlin.com E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

August 19, 2019 10:06 ET (14:06 GMT)