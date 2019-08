Eine gute Stimmung begünstigt in der Regel die Währungen der Schwellenländer, an diesem Montag ist das jedoch nicht der Fall. Während Gerüchte über eine fiskalische Expansion in Deutschland sowie die Verlängerung der US-Ausnahmeregelung für Huawei zu einem Anstieg der Indizes führten, sind die Schwellenländer-Währungen gegenüber dem US-Dollar deutlich rückläufig: Türkische Lira (-1,2%), brasilianischer Real (-0,9%) und mexikanischer Peso (-0,8%). Infolgedessen ist USDTRY auf dem höchsten Stand seit ...

