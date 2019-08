Advantage Smollan, die gemeinsame Dachgesellschaft von Advantage Solutions und Global Smollan Holdings, hat eine Mehrheitsbeteiligung an WorkShop International erworben.

WorkShop, die führende Retail Agency in Skandinavien, verfügt über einen beeindruckenden Kundenstamm, zu dem viele der weltweit erfolgreichsten und gefragtesten Handelsmarken zählen. Seit 2016 hat das Unternehmen durch Erweiterung seines Serviceangebots in Skandinavien und Holland erfolgreich expandiert. Die Investition von Advantage Smollan ist ein weiterer Schritt als Antwort auf die steigende Nachfrage nach strategischen, kreativen und taktischen Handelsinitiativen in verschiedenen Märkten.

"Wir sind von der Fusion von WorkShop und Advantage Smollan begeistert", so Laurence Clube, Chief Operating Officer von Advantage Smollan. "Unsere Investition gewinnt ein weiteres, hochwertiges Geschäft für die Gruppe und vergrößert unsere geografische Reichweite gemäß unserer Vision, unser Serviceangebot für Kunden zu optimieren und zu expandieren."

"Die Strategie von Advantage Smollan deckt sich perfekt mit unserer eigenen. Deswegen können wir unsere Entwicklung beschleunigen, unsere Kunden in mehr Märkten unterstützen und mehr Kunden in Europa erreichen", erklärte Payman Hazheer, CEO von WorkShop.

Hazheer bleibt neben Kristofer Wanselius, dem Gründer von Workshop, und Christian Appel, einem Gründungspartner, aktiver Geschäftsführer des Unternehmens.

"Wir waren immer überzeugt, dass Workshop mit seinem Leistungsangebot ausgezeichnete Erfolge in Europa erzielen wird. Deshalb sind wir begeistert über den Zusammenschluss mit einem Unternehmen wie Advantage Smollan, das unsere Vision teilt und mit dem wir gemeinsam viel erreichen können", erläutert Appel.

WorkShop ist eine führende Retail Agency in Skandinavien, deren Unternehmenskonzept eine einzigartige Kombination aus strategischen, kreativen und taktischen Diensten für ehrgeizige Marken darstellt, die ihr Markenerlebnis und ihre Umsätze optimieren wollen. WorkShop verzeichnet ein starkes Wachstum, hat mehrere Di Gasell-Auszeichnungen gewonnen und wurde 2019 als ein Mästargasell-Unternehmen nominiert. Der Schlüssel zum Erfolg des Unternehmens liegt in seinen progressiven Geschäftsplänen mit Entwicklungsschwerpunkten auf Kreativität, Erkenntnissen und der Fähigkeit, hochwertige Services in verschiedenen Märkten gleichzeitig zu erbringen. Von 2018 bis 2019 konnte WorkShop seine Rentabilität verdoppeln, wobei das Unternehmen 2018 einen Umsatz von 288,8 Mio. SEK und ein Ergebnis von 8,7 Mio. SEK erzielte. Weitere Informationen finden Sie unter https://work-shop.com

Advantage Smollan wurde im Jahr 2015 gegründet und ist die gemeinsame Dachgesellschaft von Advantage Solutions (Advantage) und Global Smollan Holdings (Smollan), die einheitliche Vertriebs-, Marketing- und Technologielösungen für Konsumgüterhersteller und Einzelhändler in Europa bietet. Advantage Smollan bietet die branchenweit besten Fähigkeiten und Technologielösungen in Verbindung mit dem lokalen Wissen, um die einzigartigen Dynamiken individueller Märkte nutzen zu können. Das Unternehmen kombiniert bewährte Verfahren und Ressourcen von Advantage und Smollan mit der umfassenden Erfahrung und Marktführerschaft jedes Portfoliounternehmens stets ausgerichtet auf Service-Excellence, Thought Leadership und unternehmerisches Denken, um bessere Ergebnisse für Kunden und Verbraucher zu erzielen. Weitere Informationen finden Sie unter www.advantagesmollan.com.

