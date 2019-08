GK Software SE - Beschlussfassung über Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital DGAP-Ad-hoc: GK Software SE / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung GK Software SE - Beschlussfassung über Kapitalerhöhung aus genehmigtem Kapital 19.08.2019 / 17:40 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Der Vorstand der GK Software SE hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrates beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre durch eine teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals um bis zu Euro 180.000,00 durch Ausgabe von bis zu 180.000 neuen auf den Inhaber lautende Stückaktien, entsprechend 9,3% des bisherigen Grundkapitals, gegen Bareinlagen zu erhöhen. Die neuen Aktien sollen von der ICF Bank AG Wertpapierhandelsbank, Frankfurt am Main, im Rahmen einer beschleunigten Privatplatzierung ("Accelerated Bookbuilding") institutionellen Anlegern innerhalb der Bookbuildingspanne von Euro 64,00 bis Euro 66,00 zum Erwerb angeboten werden. Der Netto-Emissionserlös aus der Kapitalerhöhung soll vorrangig für den geplanten Aufbau des Retail Excellence Centers gemeinsam mit der SAP SE und die Weiterentwicklung der Lösungswelt in den Bereichen Fuel, Artificial Intelligence for Retail (AIR), Fiskalisierung und Cloud genutzt werden, um die marktführende Position der Gesellschaft weiter auszubauen und neue Potenziale zu erschließen. Darüber hinaus soll ein weiterer Teil des Erlöses für allgemeine Zwecke des Konzerns, wie beispielsweise die weitere Internationalisierung genutzt werden. Die Anzahl der auszugebenden Aktien sowie der Platzierungspreis werden nach Abschluss des Accellerated Bookbuilding-Verfahrens festgelegt und bekannt gegeben. Die neuen Aktien sollen prospektfrei zum Handel im Regulierten Markt/Prime Standard an der Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen werden. Die neuen Aktien werden wie die bestehenden Aktien ab dem 01.01.2019 gewinnanteilsberechtigt sein. GK Software SE Waldstraße 7 08261 Schöneck Deutschland WKN 757142 ISIN DE0007571424 Notiert: Frankfurt (Prime Standard) 19.08.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: GK Software SE Waldstraße 7 08261 Schöneck Deutschland Telefon: +49 (0)3 74 64 84 - 0 Fax: +49 (0)3 74 64 84 - 15 E-Mail: info@gk-software.com Internet: www.gk-software.com ISIN: DE0007571424 WKN: 757142 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 859651 Ende der Mitteilung DGAP News-Service 859651 19.08.2019 CET/CEST ISIN DE0007571424 AXC0179 2019-08-19/17:40