Tagesausblick für 20.8.: DAX deutlich fester. Techwerte im Fokus!

Die Aktienmärkte starteten mehrheitlich freundlich in die neue Woche und machten damit einen Teil der Vorwochenverluste wett. Unterstützung bekamen die Märkte von guten Wirtschaftsdaten aus Deutschland sowie Estlands Notenbank-Chef Madis Müller. So erhöhte sich nach sechs Rückgängen in Folge der Auftragsbestand in der Deutschen Industrie. Zudem erklärte Müller, dass schwache Inflationszahlen Spielraum für weitere Konjunkturstimulationen bieten. So verbesserte sich der DAX im Tagesverlauf auf über 11.700 Punkte und der EuroStoxx 50 kletterte an die Widerstandsmarke von 3.370 Punkte.

Die Rendite langfristiger Bundesanleihen stabilisierte sich im Bereich von minus 0,65 Prozent. Gold pendelte im Tagesverlauf im Bereich von 1.500 Punkten. Palladium schob sich über die Marke von 1.460 Punkten.

Unternehmen im Fokus

BASF-Chef Martin Brudermüller erklärten in einem Interview am Wochenende, die Dividende perspektivisch anzuheben. Bei den Investoren kam die Botschaft gut an. die Aktie verbesserte sich im Tagesverlauf auf über EUR 58. Bei Bayer spekulierten Anleger erneut auf einen Vergleich mit den Monsanto-Opfern. Die Aktien von Halbleiterherstellern wie Dialog Semiconductor und Infineon profitierte von positiven Analystenkommentaren. 1×1 Drillisch konnte einen Teil der Vorwochenverluste heute wettmachen. Die Revision der Jahresziele und die Unsicherheit rund um den Aufbau des eigenen Mobilfunknetzes drückten zuletzt auf den Aktienkurs. Im Bereich von EUR 22 hat sich das Papier zunächst stabilisiert. Eckert & Ziegler und Varta markierten jeweils neue Allzeithochs.

In den USA demonstrierten Tech-Aktien wie Alphabet, Apple, Facebook und Nvidia in den ersten Handelsstunden relative Stärke.

Unter den Branchen- und Spezialindizes fielen die Rohstoffindizes Stoxx Europe 600 Basic Resources und Stoxx Europe 600 Oil & Gas sowie der Solactive European Mergers & Acquisitions Index NTR mit jeweils über zwei Prozent.

Charttechnischer Ausblick

Widerstandsmarken: 11.820 Punkte

Unterstützungsmarken: 11.360/11.630 Punkte

Der DAX legte im Tagesverlauf deutlich zu und schob sich über die Abwärtstrendlinie von 11.630 Punkten. Die nächste Hürde liegt bei 11.820 Punkten. Die Lage bleibt dennoch weiterhin labil. Unterstützung findet das Aktienbarometer zwischen 11.500 und 11.630 Punkten. Kippt der Index unter diese Zone droht ein erneuter Rücksetzer bis 11.360 Punkte.

DAX in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden)

Betrachtungszeitraum: 21.05.2019 - 19.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

DAX in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 20.08.2014 - 19.08.2019. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de

