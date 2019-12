Die SAP-Aktien haben sich am Mittwoch unter den Top-Werten im Dax etabliert mit zuletzt plus 1,6 Prozent. Sie waren in dieser Woche bislang schlechter gelaufen als der deutsche Leitindex und holen nun wieder auf.

Technologiewerte insgesamt waren zur Wochenmitte gefragt, auch weil sich trotz jüngster Spannungen die USA und China in ihren Handelsgesprächen laut Kreisen wieder annähern. Wegen der weltweiten Geschäftsverflechtungen reagieren zyklische Technologiewerte besonders sensibel auf Meldungen zum Handelskonflikt. Der europäische Technologiesektor gewann zuletzt 1,4 Prozent.

Ein Börsianer verwies zudem auf Aussagen von SAP-Co-Chef Christian Klein in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ), denen zufolge sich der Softwarekonzern auf das Wachstum aus eigener Kraft und die Integration der neu dazu gekauften Unternehmen konzentrieren will. Unter den SAP-Kunden gebe es zudem eine hohe Investitionsneigung, hieß es weiter.

Am Vorabend hatte zudem der SAP-Rivale Salesforce Quartalszahlen vorgelegt und dabei die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die Papiere von Salesforce gaben im vorbörslichen New Yorker Handel jedoch etwas nach. Händler sprachen von Gewinnmitnahmen. Allerdings hatte der US-Konzern mit dem Umsatzausblick etwas enttäuscht./ajx/tih/jha/

