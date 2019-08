Frankfurt am Main (ots) - Gas-Union Storage GmbH bietet Speicherbündel für das Speicherjahr 2020/21 für den Speicher Etzel-ESE an.



Die Gas-Union Storage GmbH, Frankfurt am Main, vermarktet im Zeitraum vom 16. bis 27. September 2019 im Bieterverfahren 5 Speicherbündel für den Speicher Etzel-ESE. Der Vermarktungstermin mit Angebotsfrist wird registrierten Kunden der Gas-Union Storage mindestens 24 Stunden vorher mitgeteilt. Detailinformationen und Formulare unter www.gas-union-storage.de.



Insgesamt umfasst das Angebot ein festes Arbeitsgasvolumen von 424 GWh (rd. 84 GWh je Bündel); unterbrechbar steht ein weiteres Arbeitsgasvolumen von 55 GWh (rd. 11 GWh je Bündel) zur Verfügung.



Der Speicher Etzel-ESE ist über die Norddeutsche Erdgas Transversale (NETRA) an die H-Gas-Marktgebiete NCG und Gaspool und über die Bunde-Etzel-Pipeline (BEP) an das holländische H-Gas-Netz und damit an den TTF angebunden.



Über die NETRA steht eine feste Einspeicherleistung von insgesamt 383 MWh/h (76,6 MWh/h je Bündel) und eine feste Ausspeicherleistung insgesamt 616 MWh/h (123,2 MWh/h je Bündel) zur Verfügung; unterbrechbar steht eine weitere Einspeicherleistung von insgesamt 350,5 MWh/h (70,1 MWh/h je Bündel) zur Verfügung. Über die BEP sind eine feste Einspeicherleistung von insgesamt 82 MWh/h (16,4 MWh/h je Bündel) und eine feste Ausspeicherleistung von insgesamt 123 MWh/h (24,6 MWh/h je Bündel) möglich. Hinzu kommen eine unterbrechbare Einspeicherleistung von insgesamt 42,7 MWh/h (8,55 MWh/h je Bündel) und eine unterbrechbare Ausspeicherleistung von insgesamt 11,4 MWh/h (2,29 MWh/h je Bündel). Es sind Kennlinien zu beachten.



Die Gas-Union Storage GmbH wickelt das Verfahren selbst ab. Details zu dem Produkt und dem Bieterverfahren sind im Downloadbereich der Gas-Union Storage GmbH veröffentlicht. Interessierte Bieter werden gebeten bis zum 4. September eine Registrierung als Speicherkunde zu beantragen. Der Speichervertag ist ebenfalls auf der Homepage www.gas-union-storage.de veröffentlicht.



