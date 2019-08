FRANKFURT (Dow Jones)--Die Deutsche Wohnen SE veräußert ein Portfolio mit rund 6.350 Einheiten an die ZBI Gruppe aus Erlangen. Den Kaufpreis bezifferte die im MDAX notierte Gesellschaft auf etwa 615 Millionen Euro. Der Preis impliziere auf Basis der Ist-Miete einen Multiplikator von rund 22 und liege rund ein Drittel oberhalb der aktuellen Buchwerte der Deutsche Wohnen.

Die Wohneinheiten befinden sich überwiegend in Kiel, Lübeck, Erfurt und Chemnitz und somit außerhalb der Metropolregionen Deutschlands. Die erwarteten Nettoliquiditätszuflüsse von etwa 500 Millionen Euro will Deutsche Wohnen vor allem zur Finanzierung der Ankäufe von knapp 3.000 Einheiten in westdeutschen Metropolregionen verwenden.

Der Vollzug der Akquisition unterliege der kartellrechtlichen Zustimmung und werde bis Ende 2019 erwartet.

August 19, 2019

