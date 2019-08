ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat am Montag im Verbund mit den übrigen Börsen in Europa fester geschlossen. Anleger hätten einmal mehr positiv auf Entspannungssignale im US-chinesischen Handelskonflikt reagiert. Zwischen Chinesen und Amerikanern soll der Gesprächsfaden wieder aufgenommen werden. Als Zeichen der Entspannung wurde zudem gewertet, dass die geplanten US-Sanktionen gegen den Huawei-Konzern um weitere drei Monate verschoben wurden.

Zudem war es am Wochenende zu keiner Eskalation bei den regierungskritischen Massendemonstrationen in Hongkong gekommen. Einen leicht positiven Impuls erhielt der Markt auch von der chinesischen Zentralbank, die durch eine Änderung der Leitzinsarithmetik die tatsächlichen Kreditzinsen de facto gesenkt hatte.

Unterstützung für den Aktienmarkt kam derweil auch vom Devisenmarkt. Die in der vergangenen Woche gestiegenen Sichteinlagen der Schweizerischen Nationalbank (SNB) deuteten darauf hin, dass die Bank erneut am Devisenmarkt interveniert hatte, um die eigene Währung zu schwächen. Dies wurde im Handel mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen - auch mit Blick auf künftige Interventionen, denn eine Aufwertung des Franken belastet die Wettbewerbsfähigkeit der eidgenössischen Exportwirtschaft.

Der SMI gewann 1 Prozent auf 9.826 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Plus. Umgesetzt wurden 54,08 (zuvor: 62,32) Millionen Aktien.

Mit Lafargeholcim stand ein zyklischer Werte mit Aufschlägen von 2,1 Prozent an der Spitze des Tableaus. Auch die zyklischen Richemont (plus 1,7 Prozent) und Swatch (plus 1,3 Prozent) hielten sich im oberen Drittel der Tagesgewinner und profitierten von der Situation in Hongkong, wo die von manchen Marktteilnehmern befürchtete Eskalation ausgeblieben war. China stellt einen wichtigen Absatzmarkt der beiden Luxusgüterkonzerne.

Unter den Nebenwerten warteten Metall Zug und Orior mit Geschäftszahlen auf. Nach Einschätzung von Vontobel waren die Halbjahreszahlen von Metall Zug schwächer als erwartet ausgefallen. Die Titel der Dachgesellschaft sanken um 2 Prozent. Die Papiere des Lebensmittelkonzerns Orior kletterten dagegen um 3,6 Prozent. Das Unternehmen dürfte laut Vontobel von der Konsolidierung der deutschen Casualfood profitieren. Auf organischer Basis gingen die Erlöse allerdings zurück.

