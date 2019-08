(shareribs.com) Frankfurt / New York 19.08.2019 - Der TecDAX zeigte sich zum Wochenauftakt im Plus, angeführt von Dialog Semiconductor und Infineon. Auch Wirecard kletterten. An der Wall Street geht es für die NASDAQ kräftig nach oben. Der DAX kletterte zum Wochenauftakt um 1,4 Prozent auf 11.725 Punkte. Hier ging es für Infineon, Bayer und Fresenius nach oben. Vonovia waren die einzigen Verlierer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...