Nanjing, China (ots/PRNewswire) - Suning.com, ein Einzelhandelsunternehmen mit Fortune-Global-500-Ranking und Chinas größter, vernetzter Online-to-Offline (O2O) Einzelhändler, der zur Suning Holdings Gruppe gehört, feierte gestern den Abschluss seines jährlichen 818 Shopping-Festivals. Beim Festival konnten dank neuer vernetzter (,smarter') Einzelhandelskonzepte Online- mit Offline-Strategien verbunden werden, und mit mehr als 12.000 konzerneigenen, teilnehmenden Online-Einzelhändlern wurde 818 unter allen großen E-Commerce-Shopping-Veranstaltungen zu einem der expansivsten "Jahrmärkte".



"Das 818 Shopping-Festival ist das beste Beispiel für Sunings fortwährendes Bestreben, den Einzelhandel zu erneuern und die branchenweite Entwicklung voranzutreiben, angefangen beim reinen Online-Einkauf über die Integration von Online und Offline bis hin zum aktuellen Komplettszenario des Einzelhandelserlebnisses", sagt Zhang Jindong, Vorstandsvorsitzender von Suning Holdings.



Zu den Höhepunkten des 818 Shopping-Festivals von Suning.com zählen:



- Am 18. August stieg das gesamte Verkaufsvolumen von

Haushaltsgeräten und 3C innerhalb von 1 Minute und 28 Sekunden auf

mehr als 1 Milliarde RMB.

- Während des 818 Festivals stieg die Anzahl der Suning

Cloud-Einzelhandelsgeschäfte im am stärksten wachsenden kommunalen

Markt auf 3.726, und das Verkaufsvolumen überschritt 1 Million

Geräte. Am 18. August steigerten sich die Online-Verkaufsbeträge

aus dem Cloud-Einzelhandelsgeschäft gleich 9-mal.

- Am 16. August öffnete der erste, ganz visuell digitale, unbesetzte

Laden in der Suning Firmenzentrale in Nanjing offiziell seine

Türen. Dieses "Grab-as-you-go"-Geschäft, also ein Laden für den

Einkauf nebenbei, erweckt ein authentisches Konsumerlebnis ohne

Bedienung, bei dem die Einkaufszeit um durchschnittlich 45 Sekunden

gekürzt werden konnte. So dauerte es nur 1 Sekunde, um eine Flasche

Mineralwasser zu kaufen.

- Während des 818 Festivals wurde offiziell der erste 3.0 Suning

Xiaodian (Kleinmarkt in der Nachbarschaft) eröffnet, der innerhalb

von 17 Tagen einen Käuferstrom von fast 40.000 Personen und

insgesamt 800 Bestellungen bei diesem Suning Markt verbuchte.

- Während des 818 Festivals gelangte die offizielle Suning.com

Einzelhandels-App im App-Store auf Platz 1 der Downloads unter den

Shop-Kategorien und die Anzahl der Besuche und des Teilens des

Suning.com Miniprogramms stieg um ein Fünffaches.

- Suning.com SUPER VIP gaben gemeinsame Mitgliederprogramme mit

Tencent, PP Sports und anderen Branchenpartnern zur Förderung des

Einzelhandelsumfelds heraus. Am 18. August vergrößerte sich die

Anzahl der gemeinsamen SUPER+ Mitglieder um 1 Millionen.

- Das "5G Wolong" autonome Fahrzeug von Suning Logistics bestand den

echten Straßenverkehrstest und lieferte die erste Bestellung

innerhalb von 5 Minuten. Die durchschnittliche Lieferzeit von

Suning Logistics innerhalb des landesweiten Servicezeitraums von 1

Stunde beträgt 34 Minuten.

- Während des 818 Festivals stieg das Verkaufsvolumen von Suning

Pingou (Team-Käufe) im Vergleich zum Vorjahr um 561,07 %.

- Das erste 5G-Mobilgerät wurde während des 818 auf Suning.com

verkauft und mehr als 2.000.000 Personen konnten 5G auf den

unterschiedlichen Offline-Geschäftsplattformen von Suning.com

testen. Die "smarte" Suning Einzelhandelsstrategie fasst die Zukunft der Branche ins Auge, in der es um die Nutzung neuer Technologie und um unterschiedliche Einkaufsszenarien geht, um ein innovatives Online-to-Offline-Erlebnis für die Kunden schaffen, d. h. ein Einzelhandelsumfeld des ,Komplettszenarios' für Kunden, die leichter überall und zu jeder Zeit einkaufen möchten.



Mit diesem impulsgebenden Einzelhandelsansatz des ,Komplettszenarios' konnte das diesjährige 818 Festival mit mehr Vitalität als je zuvor auftreten. Indem Komplettszenarien in allen Kategorien für alle erdenklichen Kunden mit branchenweiter Vernetzung und laufenden Bemühungen im Kontext des sozialen, content-orientierten und digitalen Handels geschaffen wurden, hat Suning.com in der Innovation des Online- und Offline-Einzelhandels einen meilenweiten Vorsprung erwirkt.



Informationen zu Suning



Das 1990 gegründete Unternehmen Suning ist eines der führenden Handelsunternehmen Chinas mit zwei börsennotierten Unternehmen in China und Japan. Suning Holdings stand 2018 mit einem Jahresumsatz von 80,85 Milliarden USD (557,9 Milliarden RMS) an zweiter Stelle der obersten 500 nicht-staatlichen Unternehmen Chinas. Mit seiner Mission "Das Umfeld branchenübergreifend erweitern durch gehobene Lebensqualität für alle" konnte Suning den Kern des Unternehmens stärken und auf acht vertikale Branchen erweitern: Suning.com, Logistik, Finanzdienstleistungen, Technologie, Immobilien, Sport, Medien & Unterhaltung sowie Investment. Suning.com gehört 2019 zu den Fortune-Global-500-Unternehmen. Weitere Informationen finden Sie auf www.suningholdings.com (http://www.suningholdings.com/)



