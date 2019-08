Bullen servieren feines Setup nach den Earnings. Swingtrade mit Alphabet C-Aktie bietet sich an.

Symbol:ISIN: US02079K1079: Die Google-Aktie lieferte im vergangenen Halbjahr eine turbulente Berg- und Talfahrt. Die Quartalszahlen fielen in puncto Umsatz und Gewinn zuletzt sehr gut aus und der Alphabet-Konzern übertraf damit die Erwartungen der Analysten deutlich. Dem anschließenden Gap folgte ein Pullback zum 20er-EMA, von dem sich die Aktie gestern abstoßen konnte.Google ist nicht nur als die Suchmaschine Nummer 1 und als digitaler Anzeigen-Krösus bekannt, sondern mischt darüber hinaus in interessanten Zukunftsfeldern wie dem autonomen Fahren, dem Internet der Dinge und im Gesundheitssektor mit.Ein Rücksetzer zum 20er-EMA wäre nach dem gestrigen Austreten aus der Dreiecksformation keine große Überraschung. Als Einstiegssignal für einen Swingtrade könnte jetzt die Marke bei 1.207 USD genutzt werden. Als Stop Loss bietet sich das letzte Tief bei 1.160 USD an.https://ratgebergeld.at/blog/google-aktie-mit-kaufsignal-nach-quartalszahlen/Aussicht:Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in GOOG.