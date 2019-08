Nachdem bereits einzelne Handelsunternehmen oder Fluglinien die Bezahlung in Kryptowährungen akzeptieren, geht ein Land nun einen Schritt weiter und führt die Gehaltsauszahlung in Bitcoin ein.? Neuseeland führt als erstes Land der Welt den Krypto-Lohn ein? Ab dem 1. September können Arbeitgeber Gehälter in Bitcoin und Co. auszahlen? Neuseeland legt damit einen Meilenstein in der Krypto-AdaptionDer neue Krypto-LohnAls erstes Land der Welt erlaubt Neuseeland nun seinen Firmen, ...

