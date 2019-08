Immer mehr Zentralbanken schließen sich den Zinssenkungen an. Hintergrund sind anhaltende Unsicherheiten, die auf geopolitische Konflikte und schwache Wirtschaftsaussichten zurückzuführen sind. Was die tiefen Zinsniveaus für Anleger bedeuten.? Zentralbanken befinden sich in "Rennen zum Tiefststand"? Die Situation ist nicht so negativ wie man vielleicht denkt? Aktien sind nun "attraktiver"Weltweit versuchen Zentralbanken mit niedrigen Zinsniveaus einer möglicherweise nahenden Rezession ...

Den vollständigen Artikel lesen ...