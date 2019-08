Trotz des Handelskonfliktes, Protesten in Hongkong und weiteren Unsicherheitsfaktoren an den Märkten weltweit bleibt Fundstrat-Stratege Tom Lee weiterhin bullish gegenüber Aktien. Es gebe deutliche Anzeichen für einen nahenden Anstieg an den Börsen.? Tom Lee sieht Anzeichen für bevorstehende "Monsterrally" des S&P 500 ? Handelsstreit & Co. stünden wichtigen Unterstützungen wie starken US-Unternehmen gegenüber ? Investoren sollten die bullishen Anzeichen nicht ignorierenTom Lee ...

