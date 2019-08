"Märkische Oderzeitung" zu Afghanistan:

"Während Taliban und Amerikaner über eine Friedenslösung für Afghanistan verhandeln - und es offenbar Hoffnungen auf einen Durchbruch gibt -, rollt die Welle von Terror und Gewalt unvermindert weiter durch das Land. Das Regime in Kabul und die Taliban ringen um die künftigen Machtverhältnisse erbitterter als zuvor in den vergangenen Jahren mit Tausenden ziviler Opfer. Der jüngste Anschlag auf eine Hochzeitsgesellschaft zeigt, dass den Taliban mit dem Islamischen Staat ein Machtkonkurrent erwachsen ist, der die Verhandlungen mit den USA zu torpedieren versucht, indem er deutlich macht, wie es im Land weitergeht - und über dessen Grenzen hinaus -, wenn die Amerikaner erst mal weg sind. Von Frieden wäre Afghanistan so weit entfernt wie zuvor. Vor 100 Jahren erlangte das Land seine volle Unabhängigkeit von Großbritannien. Zu feiern gibt es wenig."/yyzz/DP/he

