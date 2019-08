"Schwäbische Zeitung" zu Anstand im Netz:

"Wer rechten Verschwörungstheorien anhängt, möge nun das Lesen einstellen und an anderer Stelle fortsetzen. Für alle anderen gibt es gute Nachrichten: Immer mehr Menschen wehren sich gegen Hass und Hetze im Netz. Doch es gibt Menschen, die sich so weit in der Welt der Verschwörungstheorien verheddert haben, dass ihnen der Blick auf die Realität verloren gegangen ist. Es sind nicht nur die jungen Leichtgläubigen, die in Gefahr sind. Es ist etwa auch der 55-jährige Ingenieur, der kritisches Hinterfragen gelernt hat. Sein gesunder Menschenverstand lässt sich aber nicht eins zu eins auf das Internet übertragen. Baden-Württembergs Antisemitismusbeauftragter spricht hier von drohender Altersradikalisierung. Es macht Hoffnung, dass Hetze und Fake News im Netz immer weniger geduldet werden. In der vermeintlichen Anonymität des Internets verlieren etliche Nutzer das, was im echten Leben selbstverständlich ist: Anstand. Möge das Wort noch so altmodisch klingen. Auch in einer immer digitaler werdenden Welt ist dies der Kitt unserer Gesellschaft."/yyzz/DP/he

