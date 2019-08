=== *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Juli PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+1,1% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+1,2% gg Vj 08:00 DE/Erwerbstätigkeit 2Q *** 08:00 CH/Handelsbilanz Juli 08:30 DE/Helma Eigenheimbau AG, Ergebnis 1H, Lehrte 10:30 DE/Deutsche Umwelthilfe, PK zur Zukunft der Automobilindustrie in Deutschland, Berlin *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Home Depot Inc, Ergebnis 2Q, Atlanta *** 15:00 IT/Senat, Anhörung von Ministerpräsident Conte zur Regierungskrise, Rom 22:30 US/Alcon Inc, Ergebnis 2Q, Fort Worth 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - IS/Bundeskanzlerin Merkel, Abschluss Island-Reise (seit 19.8.), u.a. Teilnahme am jährlichen Treffen des Nordischen Rates, Reykjavik ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

