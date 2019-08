Medieninformation

Schlatter bestätigt Ergebnis im ersten Halbjahr 2019

S c h l i e r e n, 20. August 2019. Die Schlatter Gruppe verzeichnete im ersten Halbjahr 2019 einen Bestellungseingang von CHF 43.1 Mio. (1. Halbjahr 2018: CHF 59.4 Mio.) und erzielte einen Nettoerlös von CHF 54.7 Mio. (1. Halbjahr 2018: CHF 53.7 Mio.). Der Auftragsbestand lag per 30.6.2019 bei CHF 33.6 Mio. (31.12.2018: CHF 45.2 Mio.). Mit einem Betriebsergebnis (EBIT) von CHF 1.9 Mio. (1. Halbjahr 2018: CHF 1.6 Mio.) schliesst Schlatter das erste Halbjahr 2019 über Vorjahr ab. Das Konzernergebnis für das erste Halbjahr 2019 beträgt CHF 1.4 Mio. (1. Halbjahr 2018: CHF 1.8 Mio.).

Die Schlatter Gruppe erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen etwas höheren Nettoerlös als im Vorjahr. Das daraus resultierende operative Ergebnis (EBIT) konnte leicht gesteigert werden und liegt mit CHF 1.9 Mio. (1. Halbjahr 2018: CHF 1.6 Mio.) über der Vorjahresperiode. Im Segment Schweissen wurde die Profitabilität der Kundenprojekte verbessert, und die Neuentwicklungen der letzten Jahre weisen einen hohen Reifegrad aus. Das Segment Weben litt unter einem Rückgang des Nettoerlöses, weshalb der Standort Münster (D) die Gewinnzone nicht erreichte. Die in verschiedenen Regionen eingeführten Handelszölle wirken sich negativ auf die Investitionsbereitschaft in Gitterschweissanlagen und Webanlagen aus, was den Bestellungseingang im ersten Halbjahr deutlich schwächte. Die Kunden von Schlatter produzieren jedoch in allen Produktbereichen weiterhin mit hoher Auslastung, was sich positiv auf das After-Sales-Geschäft ausgewirkt hat.

Segment Schweissen

Im Segment Schweissen betrug der Bestellungseingang im ersten Halbjahr 2019 CHF 33.9 Mio. (1. Halbjahr 2018: CHF 49.8 Mio.). Der Nettoerlös liegt mit CHF 44.7 Mio. über der Vorjahresperiode (1. Halbjahr 2018: CHF 42.3 Mio.). Der Auftragsbestand per 30.6.2019 lag bei CHF 26.7 Mio. (31.12.2018: CHF 37.5 Mio.).

Weiterhin wurden bedeutende Kapazitäten in die Entwicklung einer neuen, modularen Maschinenplattform investiert. Mit diesem Konzept sollen die durch das breite Produktportfolio hervorgerufene Komplexität bedeutend reduziert und die Produktkosten gesenkt werden. Mit diesem mittel- bis langfristig angesetzten Projekt sollen nachhaltige Wettbewerbsvorteile für den Produktbereich Draht geschaffen werden.

Die vor einigen Jahren eingeführte flexible und produktive Industriegittergeneration MG950 erfreut sich guter Stabilität und Nachfrage. Auch diese Maschinengeneration wird für weitere Anwendungsmöglichkeiten ständig modular erweitert und in Richtung von Branchenlösungen weiterentwickelt.

Segment Weben

Das Segment Weben erzielte im ersten Halbjahr 2019 einen Bestellungseingang von CHF 9.1 Mio. (1. Halbjahr 2018: CHF 9.6 Mio.). Der Nettoerlös erreichte ein Volumen von CHF 10.0 Mio. (1. Halbjahr 2018: CHF 11.3 Mio.). Der Auftragsbestand lag per 30.6.2019 bei CHF 6.9 Mio. (31.12.2018: CHF 7.7 Mio.).

Das Segment Weben ist im ersten Halbjahr operativ auf die Gewinnschwelle zurückgefallen. Ursache sind die ungenügende Profitabilität von Kundenprojekten, eine zu hohe Kostenbasis und fehlende Aufträge in den profitablen Produktbereichen. Die bereits initiierte Umsetzung von Kostensenkungs- und Produktivitätssteigerungsmassnahmen wird nicht ausreichen, dass das Segment Weben im laufenden Geschäftsjahr einen Gewinn erzielen wird.

Entwicklung neuer Geschäftsfelder im Bereich technischer Textilien

Der volatile Markt für Webmaschinen zur Herstellung von Papiermaschinenbespannungen führt am Standort Münster zu starken Auslastungsschwankungen. Im ersten Halbjahr wurden Produkt entwicklungsprojekte gestartet, die den Eintritt in Wachstumsmärkte zur Herstellung technischer Textilien ausserhalb der Papierindustrie erlauben. Damit will Schlatter die Abhängigkeit vom unbeständigen Markt für Webmaschinen zur Herstellung von Papiermaschinenbespannungen reduzieren und zusätzliches Wachstum generieren. Ein Prototyp dieser Maschinen soll im Geschäftsjahr 2020 gebaut werden.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der verstärkten Modularisierung und der Reduktion der Herstellkosten der Webmaschinen für die Papierindustrie.

Ausblick

Die Innovationsinitiative der letzten Jahre hat der Schlatter Gruppe Auftrieb gegeben, und die Kostensenkungsprogramme zeigen positive Wirkung. Hingegen ist das aktuelle Marktumfeld von Unsicherheiten geprägt, was in einem tieferen Bestellungseingang resultiert. Während die Profitabilität im Segment Schweissen weiter gesteigert wird, benötigt das Segment Weben Zeit und weitere Massnahmen, um den Turnaround zu schaffen. Umfangreiche Projekte wie die Verkaufsoffensive für eine intensivierte Marktbearbeitung, Kostensenkungs- und Produktivitätssteigerungsmassnahmen sowie Serviceinitiativen befinden sich in Umsetzung. Trotz des aktuell unsicheren Marktumfelds mit einem tieferen Bestellvolumen wird die Schlatter Gruppe ihre Investitionen in die Weiterentwicklung ihrer Produkte auf hohem Niveau weiterführen.

Für das laufende Geschäftsjahr erwarten der Verwaltungsrat und das Management, dass das Segment Schweissen die Profitabilität steigern und das Segment Weben hingegen einen Verlust aufweisen wird.

Der vollständige Halbjahresbericht 2019 kann auf der Website der Schlatter Gruppe abgerufen werden: http://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/geschaefts-_und_semesterberichte/

Kennzahlen der Schlatter Gruppe

1. Halbjahr 1. Halbjahr 2. Halbjahr 2018 2019 2018 2018 Nettoerlös CHF Mio. 54.7 53.7 57.8 111.5 Veränderung zum Vorjahr % 2.0 13.2 7.6 10.2 Betriebsergebnis (EBIT) CHF Mio. 1.9 1.6 2.1 3.8 in % vom Nettoerlös % 3.4 3.0 3.7 3.4 Konzernergebnis CHF Mio. 1.4 1.8 1.9 3.7 in % vom Nettoerlös % 2.5 3.4 3.3 3.3 Konzernergebnis je Namenaktie CHF 1.23 1.66 1.71 3.37 Bestellungseingang CHF Mio. 43.1 59.4 54.8 114.2 Auftragsbestand am Periodenende CHF Mio. 33.6 48.2 45.2 45.2 Free Cash Flow 1 CHF Mio. -12.5 2.3 Mitarbeiterbestand am Periodenende 2 Vollzeitstellen 364 356 373 Durchschnittlicher Mitarbeiterbestand Vollzeitstellen 367 348 368 30.06.2019 31.12.2018 Verzinsliches Fremdkapital CHF Mio. 2.4 1.1 Nettofinanzguthaben/(-verschuldung) 3 CHF Mio. -0.1 12.4 Gearing 4 % 0.2 0.0 Umlaufvermögen CHF Mio. 46.3 51.4 Anlagevermögen CHF Mio. 13.4 7.3 Fremdkapital CHF Mio. 29.5 29.8 Eigenkapital CHF Mio. 30.2 28.9 Eigenfinanzierungsgrad % 50.6 49.2