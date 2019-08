Es mehren sich die Anzeichen dafür, dass der amerikanische Präsident einsieht, mit der jüngsten Zollattacke einen Schirtt zu weit gegangen zu sein. Die Reaktionen an den Märkten zum einen und in der Wirtschaft zum anderen zeigen an, dass das Weisse Haus vorsichtig zurückbaut. Darin steckt keine Sicherheit, aber eine hohe Wahrscheinlichkeit. Die Wall Street reagierte darauf positiv aber nicht euphorisch. Auf weitere Lockerungen wird es nun ankommen.



