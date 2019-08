FRANKFURT (dpa-AFX)

AKTIEN

DEUTSCHLAND: - KAUM VERÄNDERT - Nach der jüngsten Erholung dürfte der Dax am Dienstag kaum verändert starten: Der Broker IG taxierte den deutschen Leitindex knapp zwei Stunden vor Handelsstart mit 11 723 Punkten 0,07 Prozent höher als zum Wochenstart. In der Vorwoche war der Dax unter anderem wegen Sorgen über eine Rezession mit 11 266 Punkten auf den tiefsten Stand seit sechs Monaten abgerutscht. Laut dem Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners sorgt der Sprung zurück über die 200-Tage-Linie vom Vortag wieder für bessere Laune bei den Anlegern. Der gleitende Durchschnitt gilt als Gradmesser für den längerfristigen Trend.

USA: - WEITERE KURSGEWINNE - Die Hoffnung auf eine Entspannung im Handelsstreit mit China hat die Wall Street am Montag weiter angetrieben. Bereits zum Abschluss der vergangenen Woche hatte sich die zwischenzeitliche Panik, die an der US-Börse geherrscht hatte, wieder gelegt. Konjunktursorgen hatten zuvor Anleger fluchtartig aus Aktien abwandern lassen und zu Verwerfungen an den Anleihemärkten geführt. Der Dow Jones Industrial stieg am Montag um 0,96 Prozent auf 26 135,79 Punkte. Der US-Leitindex hatte schon am Freitag die 200-Tage-Durchschnittslinie wieder übersprungen, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt.

ASIEN: - ÜBERWIEGEND ETWAS FESTER - Die Aktienmärkte in Asien haben am Dienstag von positiven Signalen im Handelsstreit zwischen den USA und China profitiert. Die Kursausschläge hielten sich insgesamt aber in Grenzen. An Chinas Festlandbörse büßte der CSI 300 zuletzt 0,09 Prozent ein. In Hongkong legte der Hang Seng minimal um 0,06 Prozent zu. In Tokio gewann der Nikkei 225 zuletzt 0,50 Prozent hinzu.

DAX 11.715,37 1,32%

XDAX 11.702,89 1,13%

EuroSTOXX 50 3.369,19 1,20%

Stoxx50 3.094,12 1,00%

DJIA 26.135,79 0,96%

S&P 500 2.923,65 1,21%

NASDAQ 100 7.719,32 1,52%°

ANLEIHEN / DEVISEN / ROHÖL

RENTEN:

Bund-Future 178,26 0,04%°

DEVISEN:

Euro/USD 1,1086 0,07%

USD/Yen 106,56 -0,07%

Euro/Yen 118,13 0,00%°

ROHÖL:

Brent 59,76 +0,02 USD

WTI 56,18 -0,03 USD°

/jha/

ISIN DE0008469008 DE0007203275 DE0008467416

AXC0046 2019-08-20/07:31