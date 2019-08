TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Auch am Dienstag überwiegen an den Börsen in Ostasien und Australien die positiven Vorzeichen. Im Vergleich zum Vortag fallen die Gewinne aber meist bescheiden aus. Gestützt wird die Stimmung von einer kleinen Zinssenkung.

Bereits am Montag hatte eine geldpolitische Lockerung der chinesischen Zentralbank den Aktienmärkten der Region kräftig Auftrieb gegeben. Die People's Bank of China (PBoC) hat ihren Zinsmechanismus dahingehend reformiert, dass die bestehenden Leitzinsen als Referenz für die von Banken erhobenen Kreditkosten durch die neue sogenannte Loan Prime Rate (LPR) ersetzt werden.

Am Dienstag hat die PBoC nun die einjährige LPR auf 4,25 von 4,31 Prozent gesenkt. Damit liegt sie 10 Basispunkte unter dem einjährigen Lombardsatz. Die fünfjährige LPR wurde auf 4,85 von 4,90 Prozent zurückgenommen.

Nach Kursgewinnen von 2 Prozent und mehr am Montag zeigen sich die Börsen in Schanghai und Hongkong gut behauptet. In Tokio steigt der Nikkei-225-Index um 0,5 Prozent auf 20.656 Punkte. Der südkoreanische Leitindex Kospi gewinnt 0,9 Prozent.

Zur Erleichterung unter den Anlegern trägt auch bei, dass die US-Regierung geplante Sanktionen gegen den chinesischen Telekomausrüster Huawei um weitere drei Monaten verschoben hat. US-Handelsminister Wilbur Ross hatte dies am Montag mit der Abhängigkeit einiger US-Unternehmen von Huawei begründet. Die US-Regierung sieht in Huawei ein Risiko für die nationale Sicherheit und wirft dem Unternehmen Sabotage und Spionage für die chinesische Regierung vor.

Zinssenkungsspekulation stützt australische Börse

In Sydney geht es mit den Kursen im Schnitt um 1 Prozent aufwärts, nachdem aus dem Protokoll der jüngsten Sitzung der Reserve Bank of Australia hervorging, dass die Notenbanker nötigenfalls eine weitere Zinssenkung vornehmen würden.

Daneben müssen in Sydney Geschäftszahlen einiger heimischer Unternehmen verarbeitet werden. BHP fallen gegen die positive Tendenz um 0,6 Prozent. Die Zahlen des Bergbaukonzerns zum Geschäftsjahr 2018/19 haben die Erwartungen verfehlt, wie die Analysten von RBC Capital Markets sagen. Grund seien höhere Kosten. Dagegen haben die Zahlen von Oil Search die Erwartungen der RBC übertroffen. Die Aktien rücken um 0,8 Prozent vor. Positiv werden auch die Zahlen von Sonic Healthcare aufgenommen; die Aktie steigt um 2,8 Prozent.

In Tokio gewinnen Sony 1,2 Prozent. Am Montagabend hatte die Konzerntochter Sony Interactive Entertainment den Kauf von Insomniac Games bekanntgegeben. Das US-Unternehmen Insomniac Games entwickelt Spiele für die Playstation von Sony. Zum Kaufpreis wurden keine Angaben gemacht.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 6.530,30 +0,97% +15,65% 08:00 Nikkei-225 (Tokio) 20.656,42 +0,45% +3,21% 08:00 Kospi (Seoul) 1.956,81 +0,87% -4,13% 08:00 Schanghai-Comp. 2.885,17 +0,07% +15,69% 09:00 Hang-Seng (Hongk.) 26.294,08 +0,01% +1,69% 10:00 Straits-Times (Sing.) 3.138,82 +0,33% +1,95% 11:00 KLCI (Malaysia) 1.600,84 +0,28% -5,57% 11:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Mo, 9:20 Uhr % YTD EUR/USD 1,1086 +0,1% 1,1080 1,1099 -3,3% EUR/JPY 118,14 +0,0% 118,11 118,06 -6,0% EUR/GBP 0,9139 +0,0% 0,9135 0,9147 +1,5% GBP/USD 1,2131 +0,0% 1,2127 1,2135 -4,8% USD/JPY 106,57 -0,0% 106,60 106,36 -2,8% USD/KRW 1210,47 -0,1% 1212,06 1209,56 +8,6% USD/CNY 7,0678 +0,2% 7,0508 7,0462 +2,8% USD/CNH 7,0756 +0,0% 7,0746 7,0528 +3,0% USD/HKD 7,8452 +0,0% 7,8450 7,8444 +0,2% AUD/USD 0,6783 +0,3% 0,6765 0,6784 -3,7% NZD/USD 0,6422 +0,2% 0,6407 0,6422 -4,3% Bitcoin BTC/USD 10.795,00 +0,8% 10.708,25 10.663,50 +190,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 56,19 56,21 -0,0% -0,02 +17,5% Brent/ICE 59,79 59,74 +0,1% 0,05 +8,1% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.495,23 1.495,30 -0,0% -0,08 +16,6% Silber (Spot) 16,90 16,89 +0,1% +0,01 +9,1% Platin (Spot) 851,95 852,15 -0,0% -0,20 +7,0% Kupfer-Future 2,60 2,60 -0,1% -0,00 -1,7% ===

