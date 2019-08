The following instruments on XETRA do have their first trading day 20.08.2019

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 20.08.2019



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000A28U13 ERSTE GR.BK. 19/29 MTN BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1RQDJ1 HESSEN SCHA.19/49 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DD5AL37 DZ BANK CLN E.9764 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS2027401384 DZ BANK IS.A1151 BD00 BON USD N

CA XFRA XS2043678841 GOLDM.S.GRP 19/24 MTN BD01 BON EUR N

CA 1LRC XFRA CA29446Y5020 EQUINOX GOLD CORP. NEW EQ00 EQU EUR N

CA UM6 XFRA CA9028791056 UMG MEDIA LTD. EQ00 EQU EUR N

CA 1VS1 XFRA CA92836B2012 VISIONSTATE CORP. EQ00 EQU EUR N

CA 9AE XFRA KYG730761049 PUXING CLEAN ENERGY HD-10 EQ01 EQU EUR N