In der italienischen Regierungskrise mehren sich die Anzeichen für einen möglichen Wechsel des Koalitionspartners der 5-Sterne-Bewegung. Man habe gute Gespräche mit der oppositionellen sozialdemokratischen Partei PD geführt, hieß es am Montag in Kreisen der populistischen 5 Sterne, die derzeit mit der rechten Lega die Regierungskoalition bildet.

