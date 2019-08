Gestiegene Zinsen und freundliche Aktienmärkte haben beim Goldpreis zu leichten Gewinnmitnahmen und einem Rutsch auf 1.500 Dollar geführt.Mit Argusaugen dürften die Marktakteure in den kommenden Handelstagen die Geldpolitik der Notenbanken verfolgen. In allen wichtigen Wirtschaftsregionen deuten gegenwärtig die Zeichen auf eine tendenziell expansive Geldpolitik hin. Am Mittwochabend steht zum Beispiel das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung auf der Agenda, von dem sich die Anleger Hinweise ...

